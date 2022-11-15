Победа Хэмилтона в Абу-Даби – не приоритет Mercedes

Льюис Хэмилтон дебютировал в Формуле 1 в 2007 году, и с тех пор в каждом сезоне выигрывал хотя бы одну гонку. В 2022-м побед на счету Льюиса пока нет – единственный шанс продолжить успешную серию у семикратного чемпиона мира будет в это воскресенье в Абу-Даби.

Однако руководитель команды Mercedes Тото Вольфф после финиша гонки в Сан-Паулу рассказал, что победа Льюиса на трассе Яс-Марина не входит в число приоритетных задачах команды на предстоящий этап.

«Я не думаю, что Льюису нужны какие-либо приоритеты с нашей стороны, поскольку это совсем не то, чего он хочет, – приводит слова Тото Вольффа Racefans. – Поддержание рекорда по победам в каждом сезоне имеет для него меньшее значение, чем работа над машиной, которая позволит бороться за большее число побед в следующем году и, надеюсь, за титул.

Наша команда всегда выступала за равную борьбу на трассе между напарниками. Мы никогда не расставляли приоритеты до тех пор, пока один из гонщиков не терял математические шансы на титул. В Сан-Паулу мы ждали борьбу между нашими гонщиками, когда они были на одинаковых шинах. На самом деле, подобный сценарий обсуждался на утреннем брифинге перед стартом».