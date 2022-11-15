Туукка Тапонен принят в Гоночную академию Ferrari

В октябре в Маранелло проходил финальный отборочный тур конкурса, победитель которого получал право обучаться в Гоночной академии Ferrari. В финале участвовали шесть молодых гонщиков, и сегодня в Скудерии назвали имя нового слушателя. Им стал 16-летний картингист Туукка Тапонен.

Туукка Тапонен родился 26 октября 2006 года в финском городе Лохья. Первого крупного успеха в картинге он добился в 2020 году, когда в категории OKJ занял третье место в финале чемпионата Европы по картингу. В 2021-м Тапонен дебютировал в классе OK и с первой попытки стал чемпионом мира. В 2022-м финн перешёл в категорию KZ, где хорошо проявил себя.

Через несколько дней Туукка приедет на базу Ferrari в Маранелло, где начнётся его обучение. О его гоночной программе на 2023 год будет объявлено в ближайшее время.

Марко Матасса, руководитель Гоночной академии Ferrari: «Я рад приветствовать Туукку в Гоночной академии Ferrari. Мы внимательно наблюдали за ним в прошлом году и увидели потенциал, который он подтвердил в этом сезоне. За прошедший год он повзрослел, и помимо чистой скорости, у него есть другие ключевые навыки – умение работать с инженерами и предоставлять обратную связь, а также способность следовать инструкциям.

На трассе за рулём Формулы 4 Туукка сразу произвёл на нас впечатление скоростью и тем, как быстро он учится, принимая во внимание его небольшой опыт в «формулах». Он также доказал, что твёрдо стоит на ногах и готов много работать – эти качества присущи самым талантливым гонщикам».

Туукка Тапонен: «Я очень рад, что меня приняли в Гоночную академию Ferrari. Я получил потрясающий опыт, проведя неделю в Маранелло и поработав на трассе во Фьорано.

Не могу дождаться начала работы в академии вместе с другими парнями и инженерами, с которыми я уже встречался на трассе. Я очень горжусь тем, что ношу гоночный комбинезон с гарцующим жеребцом Ferrari».