FIA отчиталась о работе по улучшению руководства гонками

В FIA завершили первую фазу новой программы, которая называется Race Direction Development Programme (RDDP), т.е. она направлена на совершенствование руководства гонками Формулы 1 и всех процессов, связанных с их проведением.

Буквально название можно перевести, как «Программа по развитию руководства гонками», и как явствует из опубликованного пресс-релиза, RDDP была инициирована лично Мохаммедом бен Сулайемом, президентом федерации. Задача программы не только в том, чтобы добиться улучшения всех рабочих процессов, но и заложить основы для подготовки новых специалистов, которые в перспективе возьмут на себя роль гоночных директоров и будут выполнять другие обязанности.

В рамках программы производится анализ эффективности работы дирекции гонок и стюардов, создаются условия для критического осмысления всех их действий. Чтобы стабильно добиваться улучшений, необходимо выявить области, требующие приоритетного внимания.

Специалисты, привлечённые к RDDP, уже активно общаются с официальными лицами, работавшими на последних Гран При, анализируют всевозможную информацию, собранную на гонках, выделяют позитивные аспекты, а также обращают внимание на области, требующие улучшений, в том числе в плане технического оснащения.

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Программа нацелена на улучшение работы дирекции гонки, и это лишь часть продолжающихся усилий, направленных на то, чтобы сделать руководство спортом более строгим и качественным.

Также RDDP поможет выявить новые таланты, чтобы мы смогли расширять наш пул специалистов, которые в будущем станут директорами гонок, стюардами и займут другие официальные должности».

Отдельно подчёркивается, что RDDP использует опыт судейства в других видах спорта, пользующихся широкой международной популярностью, в частности, в футболе и регби. Дискуссии между специалистами FIA и представителями эти видов спорта уже идут, и очередная такая встреча пройдёт в Абу-Даби в дни финального этапа чемпионата мира.