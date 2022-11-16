Формула 2: Бошунг продолжит выступать за Campos в 2023-м

Ральф Бошунг продолжит выступать за команду Campos в Формуле 2 в 2023 году. В нынешнем сезоне швейцарский гонщик поднимался на подиум в Имоле и Спа, но пропустил этапы в Барселоне, Монако и Сильверстоуне из-за фасеточного синдрома и болей в шее. За один этап до конца сезона Ральф занимает пятнадцатое место в личном зачёте.

Ральф Бошунг: «Я благодарен за возможность продолжить работу с Campos в Формуле 2 в следующем году. В 2021-м я провёл свой единственный полный сезон в Формуле 2, чемпионат этого года начал с болями в шее, что отразилось на моих возможностях участвовать в гонках.

Я чувствую, что у меня остались незавершённые дела и хочу доказать, что вместе с Campos мы можем стабильно добиваться очень хороших результатов».