Отмар Сафнауэр: Гонщики должны думать не только о себе

Отмар Сафнауэр, руководитель Alpine F1, рассказал о том, как действовала команда после неудачного субботнего спринта, когда Фернандо Алонсо и Эстебан Окон дважды столкнулись на трассе, чтобы вразумить своих гонщиков. Судя по всему, урок был усвоен, и результат не заставил себя ждать – в Гран При Сан-Паулу испанец занял 5-е место, а его напарник – 8-е.

Отмар Сафнауэр: «После Гран При наши дела уже лучше, чем были после спринта. Сейчас все снова улыбаются. Эта история должна стать уроком и нам, и тем, кто не хотел играть по правилам команды в субботу, ведь так будет лучше для всех.

Гонщики – часть команды, в воскресенье мы заработали немало очков, и все довольны. Почему нельзя было так действовать и во время спринта? На брифинге после той гонки с ними беседовал не я, а Лоран Росси, и он совершенно справедливо подчеркнул, что Alpine F1 – это команда, в которой на базах в Вири и Энстоуне работает тысяча человек. Все они трудятся, не покладая рук, чтобы построить эти машины, чтобы постоянно разрабатывать технические новинки, о которых всё время просят гонщики. Значит, Эстебан и Фернандо тоже обязаны внести свой вклад в общее дело.

Их задача – доехать до финиша и заработать очки. Лоран им напомнил, что быть гонщиком Формулы 1 – привилегия, ведь если бы они занимали в компании любую другую должность и совершили нечто подобное, то их деяние повлекло бы суровое дисциплинарное взыскание.

Если мы хотим добиться максимально возможного результата для команды, то гонщики должны думать не только о себе, иногда им надо забывать о своём эгоизме. Представьте, если бы они снова столкнулись на трассе в воскресенье, то команда лишилась бы 14-ти очков. На всё это надо смотреть с точки зрения эффективности, и общими усилиями мы должны помогать команде, а не создавать ей проблемы.

Если говорить о задачах на следующий год, то самая важная состоит в том, чтобы добиться большего прогресса по сравнению с соперниками. Если новая машина получится ещё более конкурентоспособной, гонщикам будет проще. Хорошая новость состоит в том, что в 2023 году у нас будет два быстрых и всё ещё молодых гонщика (Эстебан Окон и Пьер Гасли), которые при этом уже вполне опытные профессионалы.

Перед Alpine стоит задача – к 2026 году стать одним из претендентов на победу в чемпионате, и мы намерены её выполнить. Времени у нас вполне достаточно».