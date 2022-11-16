Риккардо: Я максимально выложусь в финальной гонке

Гран При Абу-Даби станет финальной гонкой для Даниэля Риккардо в Формуле 1 на текущем этапе карьеры. Австралийский гонщик, как и его напарник Ландо Норрис, хочет добиться высокого результата на трассе Яс-Марина.

Даниэль Риккардо: «Впереди моя последняя гонка в цветах папайи. Я с нетерпением жду начала этапа и максимально выложусь в эти последние дни сезона.

Думаю, предстоят интересные сражения на трассе, ведь у новых машин гораздо больший потенциал для обгонов. Будет здорово станцевать последний танец за рулём MCL36. Я сосредоточен на том, чтобы завершить сезон как можно более высоким результатом».

Ландо Норрис: «Впереди финальный гоночный уик-энд сезона! Нам нужно отыграться после прошедшего этапа, поэтому я с нетерпением жду возвращения на трассу и борьбу в последний раз в этом году.

В этот уик-энд наша машина классно выглядит благодаря особой раскраске, созданной с нашим партнёром Vuse. Мне не терпится увидеть машину на трассе. Давайте закончим финальную гонку сезона в позитивном ключе».

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Команда с нетерпением ждёт этап в Абу-Даби. Сезон получился длинным, все напряжённо работали – впереди последняя гонка. В конце уик-энда команда попрощается с Даниэлем, но до вечера воскресенья мы продолжим бороться вместе.

Интересно посмотреть, как проявят себя новые машины на измененной трассе. Надеюсь, обгонов станет больше. Кроме того, в рамках инициативы Driven by Change в этот уик-энд у нас будет обновлённая раскраска – отличный способ отметить окончание сезона.

Наше отставание от четвёртого места в Кубке конструкторов больше, чем мы надеялись, но в этом сезоне мы уже видели, что возможно всё, что угодно, поэтому команда продолжит бороться изо всех сил в эти заключительные дни».