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Автоспорт

Роберт Шварцман вернётся за руль Ferrari в Абу-Даби

Роберт Шварцман вернётся за руль Ferrari в Абу-Даби

Пресс-служба Ferrari подтвердила, что Роберт Шварцман вернётся за руль на Гран При Абу-Даби. Молодой гонщик отработает первую сессию свободных заездов, заменив Карлоса Сайнса.

Для Роберта это будет вторым опытом пилотирования машины Формулы 1 в рамках гоночного уик-энда. Ранее он заменял Шарля Леклера в первой тренировке Гран При США.

«Это был очень интересный опыт, хотя и короткий, потому что в атакующем ключе я проехал всего шесть кругов, – комментировал Роберт своё участие в тренировке в Остине. – В любом случае, для меня важен каждый круг, ведь мне дали возможность пилотировать реальную машину, чтобы потом я мог предоставлять специалистам, работающим на симуляторе, более качественную обратную связь.

Мне предстоит работать на тренировке в Абу-Даби, и там я уже буду пилотировать более уверенно, в том числе потому, что эту трассу я знаю. Поэтому там всё должно сложиться ещё лучше».

Источник:www.f1news.ru

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