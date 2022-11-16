Себастьян Феттель: Я ни о чём не жалею

Себастьяну Феттелю осталось провести всего одну гонку в Формуле 1, после чего его карьера завершится. Четырёхкратный чемпион мира рассказал, что ждёт от новой жизни вне гоночных трасс.

Себастьян Феттель: «Я надеюсь, что мне больше не придётся жить по заранее согласованному графику, не придётся брать обязательства. Что это значит для меня? Только то, что я смогу заниматься тем, чем захочу. На самом деле мне интересно понять, как всё получится в реальности.

У меня не будет обязательств и подписанных контрактов, однако у меня уже есть много идей, чем я хотел бы заняться. Но, повторюсь, у этих проектов не будет серьёзных обязательств с моей стороны.

Я доволен тем, как сложилась моя карьера. Я провёл много великолепных гонок, мне повезло познакомиться и поработать со многими великолепными людьми. Конечно, были и не самые приятные моменты, но я считаю, что они позволили мне прийти к той точке, в которой я сейчас нахожусь. Поэтому я ни о чём не жалею. Я считаю, что хорошо провёл время в Формуле 1 – для меня это была привилегия, и я надеюсь, что всё, чему я научился, поможет мне в следующей главе жизни».

Говоря о своих главных соперниках, Себастьян выделил Кими Райкконена: «Я считаю, что из всех, с кем я пересекался в гонках, Кими обладал самым большим природным талантом с точки зрения чистой скорости. Он доказывал это за рулём любой машины, ему не требовалось время на адаптацию – он просто садился за руль и сразу знал, что делать.

Из всех напарников лучшие отношения у меня были с Кими, поскольку он всегда говорил прямо, что думал. У нас с ним никогда не было трений. Если мы сталкивались друг с другом, то обсуждали это и решали проблему, могли даже посмеяться.

С Кими никогда не было сомнений, что он может начать дестабилизировать обстановку в команде. У нас с первого дня были уважительные отношения – я помню, как в первый день пришёл в команду, и мы с Кими посмотрели друг другу в глаза. С другими гонщиками у меня было, что мы пожимали друг другу руки, здоровались, но я понимал, что этот парень мыслями где-то в другом месте. С Кими было не так – он особенный».