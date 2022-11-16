Шовлин: Прекрасно, когда команда доверяет гонщикам

В минувший уик-энд в Бразилии Джордж Расселл открыл счёт победам в Формуле 1, и комментируя это событие Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер Mercedes, рассказал, что сразу поверил в потенциал тогда ещё совсем молодого Джорджа, когда тот в 2017 году впервые пилотировал машину их команды на тестах в Португалии.

«Если честно, я был на тех тестах, когда мы впервые дали Джорджу возможность поработать за рулём нашей машины, – вспоминал Шовлин, принимая участие в подкасте F1 Nation. – Я сразу понял, что этот парень будет выигрывать гонки – настолько грамотно он пилотировал, понимал, что надо делать с шинами и как корректировать стиль пилотирования.

Поэтому сейчас мы даже не удивились. Он совершенно спокойно провёл этот Гран При, что просто стало подтверждением того, что мы знали давно. Хорошо, что это произошло уже сейчас, ведь мы надеемся, что в следующем году нам не придётся ждать первой победы двадцать с лишним гонок. Мы хотим бороться в первых рядах с самого начала сезона.

Также можно вспомнить, что ещё в декабре 2020 года в Бахрейне он был близок к победе, когда заменял заболевшего Льюиса Хэмилтона. В тот день ему пришлось непросто, но он тогда нормально всё выдержал – возможно, та история его только закалила.

Когда Джордж стал гонщиком основного состава нашей команды, он, понятное дело, думал, что в Mercedes сразу будет претендовать на победы, а на деле оказалось, что нам пришлось решать огромные проблемы. Мы должны были во всём разобраться и многое понять, и Джордж сыграл в этом важную роль.

Очень здорово, что он выиграл Гран При Сан-Паулу, и могу сказать, что меня по-настоящему впечатляет, как хорошо наши гонщики сотрудничали в течение всего года, а особенно в трёх последних гонках. Они очень эффективно помогали команде вернуться на этот уровень, причём сейчас оба понимали, что победа достанется только кому-то одному из них.

Но даже утром перед гонкой, когда мы обсуждали стратегию, они сказали: «Если надо, разработайте для нас разные тактические схемы, мы готовы принять, что кто-то из нас может оказаться в проигрыше. Но мы просто хотим, чтобы команда выиграла гонку».

В конечном итоге оба хотят одного – по-настоящему гоняться, и под конец Гран При Джордж попросил разъяснить, каковы правила игры. Но в реальности оба были готовы к тому, что мы могли попросить их не соперничать, не атаковать друг друга, и тогда бы они умерили пыл и просто спокойно доехали до финиша. Наших гонщиков связывает взаимное уважение – мы видим, как в другой команде в этот уик-энд, особенно во время субботнего спринта, были инциденты между напарниками, после чего Льюис и Джордж нас заверили, что они ничего такого себе не позволят.

Это же прекрасно, когда команда полностью доверяет своим гонщикам, позволяет им соперничать на трассе, получать удовольствие от борьбы, и мы думаем, что впереди ещё немало гонок, когда оба будут спорить за победу».