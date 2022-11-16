История перехода Оскара Пиастри из Alpine в McLaren скрасила летнее межсезонье, а её последствия продолжаются до сих пор.

Как стало известно Racingnews365, в Alpine уволили директора по юридическим вопросам Бенедикта Мерсера. Официальные причины прекращения сотрудничества в команде не назвали, но именно Мерсер отвечал за все контракты Alpine с гонщиками.

В начале сентября Совет по признанию контрактов FIA постановил, что единственным контрактом, который должен быть признан, является контракт между Оскаром Пиастри и McLaren, а соглашение между австралийским гонщиком и Alpine недействительно.