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Автоспорт

В Alpine уволили директора по юридическим вопросам

В Alpine уволили директора по юридическим вопросам

История перехода Оскара Пиастри из Alpine в McLaren скрасила летнее межсезонье, а её последствия продолжаются до сих пор.

Как стало известно Racingnews365, в Alpine уволили директора по юридическим вопросам Бенедикта Мерсера. Официальные причины прекращения сотрудничества в команде не назвали, но именно Мерсер отвечал за все контракты Alpine с гонщиками.

В начале сентября Совет по признанию контрактов FIA постановил, что единственным контрактом, который должен быть признан, является контракт между Оскаром Пиастри и McLaren, а соглашение между австралийским гонщиком и Alpine недействительно.

Источник:www.f1news.ru

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