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Автоспорт

В Ferrari опровергают слухи о готовящейся замене Бинотто

В Ferrari опровергают слухи о готовящейся замене Бинотто

Во вторник в итальянской прессе появилась информация о скорых переменах в Ferrari – якобы Фредерик Вассёр заменит Маттиа Бинотто на посту руководителя команды Формулы 1.

Ближе к вечеру пресс-служба Скудерии выпустила короткое заявление, в котором назвала подобную информацию не соответствующей действительности.

«Что касается спекуляций в некоторых СМИ относительно позиции руководителя команды Маттиа Бинотто, то Ferrari заявляет, что эти слухи абсолютно беспочвенны», – сказано в опубликованном сообщении.

Источник:www.f1news.ru

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