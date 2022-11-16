Автоспорт
В Ferrari опровергают слухи о готовящейся замене Бинотто
Во вторник в итальянской прессе появилась информация о скорых переменах в Ferrari – якобы Фредерик Вассёр заменит Маттиа Бинотто на посту руководителя команды Формулы 1.
Ближе к вечеру пресс-служба Скудерии выпустила короткое заявление, в котором назвала подобную информацию не соответствующей действительности.
«Что касается спекуляций в некоторых СМИ относительно позиции руководителя команды Маттиа Бинотто, то Ferrari заявляет, что эти слухи абсолютно беспочвенны», – сказано в опубликованном сообщении.