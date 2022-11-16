Валттери Боттас: Сезон превзошёл ожидания

Alfa Romeo на пять очков опережает Aston Martin в борьбе за шестое место в Кубке конструкторов. В Абу-Даби команда из Хинвила рассчитывает добиться результата, который позволит остаться впереди главных соперников.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Долгий и напряжённый сезон завершится в этот уик-энд в Абу-Даби. Это был год фундаментальных изменений в команде, связанных с новым регламентом и новым составом пилотов. Кажется, что только вчера мы начали сезон, заработав очки двумя машинами в Бахрейне, а сейчас вновь на Ближнем Востоке, чтобы провести финальный этап.

На протяжении 22 двух гонок у нас были подъёмы и спады, но я доволен проделанной работой. Вся команда приложила огромные усилия на трассе и на базе, и мы уже видим финишную черту. Скорость, продемонстрированная на прошлых этапах, придаёт нам уверенность, а заработанные очки стали важной наградой на пути к шестому месту в Кубке конструкторов.

Наша работа ещё не завершена, но если мы сохраним темп, набранный в Бразилии, то сможем вновь побороться в середине пелотона и гарантировать ту позицию, на которой хотим быть по итогам сезона».

Валттери Боттас: «Сезон завершается в Абу-Даби. Это был напряженный год, поэтому я рад скорому заслуженному отпуску в компании семьи и друзей.

Мой первый год в команде получился действительно хорошим – в самом начале были высокие результаты, но вторая половина сезона получилась более сложной, но, в целом, сезон превзошёл ожидания. Я рад, что начал этот путь вместе с командой, и я уверен в нашем будущем.

Очки, заработанные в предыдущих гонках, дают нам преимущество над ближайшими соперниками, но работу нужно довести до конца. В Бразилии мы были быстры, поэтому с уверенностью отправляемся в Абу-Даби.

Мне вполне нравится трасса, на которой я дважды поднимался на подиум и победил в 2017 году. В этот уик-энд у нас будет ещё одна возможность хорошо выступить – команда на трассе и на базе в Хинвиле сделает всё, чтобы закончить сезон на высоте».

Гуаньюй Чжоу: «Мой дебютный сезон подходит к завершению. В каком-то смысле последние 12 месяцев пролетели для меня в один миг. Какой год! Я могу с уверенностью сказать, что многому научился – и как гонщик, и как человек. Мне интересно, каких результатов мы сможем достичь с командой в следующем сезоне.

Я с первого дня почувствовал себя в команде как дома. Все были очень приветливыми – начиная от Фредерика и Валттери, и заканчивая всеми сотрудниками в Хинвиле. Они все сыграли огромную роль в моём прогрессе от гонки к гонке. Мне понравилось наше сотрудничество, и я намерен отплатить команде высоким результатом за отличный совместный первый сезон.

В прошлом мне нравилось выступать в Абу-Даби – я несколько раз поднимался на подиум в Формуле 2. В Бразилии у нас был высокий темп, поэтому жаль, что мне не удалось воспользоваться этим преимуществом. Я отправляюсь на финальную гонку сезона мотивированным и сделаю всё, чтобы помочь команде гарантировать шестое место в Кубке конструкторов».