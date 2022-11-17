Адами: В Абу-Даби стало сложнее выбирать настройки

Гоночный инженер Карлоса Сайнса Риккардо Адами рассказал об особенностях трассы Яс-Марина и прокомментировал финальную гонку в карьере Себастьяна Феттеля, с которым он работал в Toro Rosso и Ferrari.

Риккардо Адами: «В прошлом году трассу Яс-Марина кардинально перестроили, сделав её быстрее и добавив возможностей для обгонов. Трасса стала более сложной с точки зрения работы с резиной и выбора настроек прижимной силы.

В первой тренировке за руль сядет Роберт Шварцман – будет интересно с ним поработать. Всегда приятно видеть энтузиазм у молодых гонщиков на пути к Формуле 1. Мы предоставляем ему отличную возможность изучить, понять и протестировать несколько вещей, которые окажутся полезными для Карлоса и Шарля во время гоночного уик-энда и для развития машины.

Финальная гонка Себастьяна? У меня с ним связано много отличных воспоминаний на трассе и за её пределами. Мне даже сложно выделить какой-то один момент! Я точно помню его эпичную первую победу в Монце в 2008-м, неожиданную победу за Ferrari в Малайзии во второй гонке за команду. Множество побед в 2017-м и в 2018-м, когда за рулём не самой быстрой машины мы смогли навязать борьбу доминирующей команде Mercedes.

Себастьян многому научил команду с точки зрения методологии и внимания к деталям, он добивался улучшений на всех уровнях. Мы приложили много усилий для доработки симулятора, и сейчас он гораздо лучше, чем был тогда».