Джордж Расселл: Я всё такой же, каким был неделю назад

По словам Джорджа Расселла, он всегда верил в себя, в то, что сможет добиться успеха в Формуле 1, и хотя он очень гордится первой победой, он остался всё таким же гонщиком, каким был неделю назад.

Джордж Расселл: «Если честно, по-настоящему отметить победу на борту самолёта не получилось. Многие из нас летели этим же рейсом – я, Карлос Сайнс, Шарль Леклер, Пьер Гасли, Кевин Магнуссен, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Льюис Хэмилтон – но я был уже почти без сил.

В воскресенье вечером я испытал столь сильные эмоции, к тому же участвовал в многочисленных интервью и в праздновании вместе с нашей командой, а сразу после этого надо было спешить в аэропорт. Вылет был только в три ночи, и к тому моменту я уже был выжат, как лимон.

В общем, после тяжёлой гонки я проспал чуть ли не весь полёт. Так что отмечаний пока не было, мы их отложили до этого воскресенья. В этот уик-энд со мной будет вся моя семья, так что отпразднуем вечером в воскресенье.

Если честно, не могу сказать, чувствую ли я какие-то изменения после того, как выиграл свой первый Гран При. Разумеется, я очень горжусь этим достижением, ведь я всю жизнь трудился, мечтая о победах. В Формуле 1 ты каждую гонку начинаешь, веря в свои силы, в то, что ты сможешь добиться успеха. Иногда уже в самом начале уик-энда становится понятно, что на этот раз, видимо, подняться на подиум, не суждено, но в Бразилии, наверное, звёзды на небе расположились счастливым для меня образом, и всё сложилось идеально.

Я всегда верил, что смогу выигрывать гонки, но также надо верить в то, что ты сможешь стать чемпионом. Конечно, теперь моя уверенность только окрепла, и наша победа подняла боевой дух команды. Но у меня нет ощущения, что со мной вдруг произошли какие-то изменения. Мне кажется, что я всё такой же гонщик, каким был неделю назад.

В Абу-Даби постараемся повторить успех. Думаю, что начиная с Остина машина работает отлично, возможно, даже лучше, чем можно было надеяться. Конечно, Макс Ферстаппен и Red Bull будут сильны на этой трассе. Полагаю, сочетание медленных поворотов и длинных прямых должно хорошо подходить их машине. Но в Бразилии мы видели, что даже на трассе, на которой мы не ожидали выступить столь конкурентоспособно, тем не менее, мы были быстры».