Феттель и Расселл обменялись шлемами

Себастьян Феттель завершает карьеру в Формуле 1, но он оставил свой след не только в истории спорта, завоевав четыре титула и выиграв более полусотни гонок. Практически все участники чемпионата мира, которым довелось с ним иметь дело, в один голос говорят, что он не только классный профессионал, но и очень хороший человек, с которым просто приятно общаться.

В этот уик-энд в адрес Себастьяна уже было сказано немало тёплых слов, а будет сказано ещё больше. Кроме того, Фернандо Алонсо в Aбу-Даби будет выступать в шлеме, оформленном особым образом – в традиционном стиле, который всегда отличал Феттеля, а Джордж Расселл предложил Себастьяну обменяться шлемами, да ещё и поделился историей, которую он никому раньше не рассказывал.

Короткий диалог, состоявшийся между ними, заслуживает того, чтобы привести его целиком.

Джордж Расселл: Я думал, что бы такое написать на шлеме, а также вспоминал самую первую гонку Формулы 1, на которой мне довелось побывать. Это был Гран При Великобритании в Сильверстоуне в 2009 году. И у меня в памяти до сих пор стоит эта картина…

Вообще-то я никому никогда это не рассказывал, но у меня дома по-прежнему хранится фирменный джемпер Red Bull, который я купил в тот уик-энд! Всё, что я помню о той гонке, это как ты лидировал со старта и первым вошёл в 1-й поворот.

Себастьян Феттель: Да, тогда это ещё был поворот Copse.

Джордж Расселл: Да-да! И я просто отчётливо помню эту картину.

Себастьян Феттель: А сколько лет тебе было в 2009-м?

Джордж Расселл: Одиннадцать! Летит время, согласись?..

Себастьян Феттель: Ну, а теперь мы должны сфотографироваться в этих шлемах.

Джордж Расселл: В шлемах? Ничего не выйдет! Мне твой шлем точно будет мал!

Себастьян Феттель: Зато мне, чтобы надеть твой, даже ленту с головы не придётся снимать.

Джордж Расселл: Но я всё-таки попытаюсь. Хотя думаю, что ощущения будут болезненные! (пытается надеть) О, Боже!..

Себастьян Феттель: А у Льюиса получилось!

Расселлу подарок действительно не налез, после чего он признал, что всегда покупает себе шлемы самого большого размера. В общем-то, ничего страшного, ведь теперь это коллекционная вещь, тем более с дарственной надписью и автографом Себастьяна.

«Джорджу: очень здорово было следить за твоими успехами! Впереди ещё немало великих моментов – оставайся на правильной траектории!» – написал Феттель. В свою очередь он тоже получил шлем гонщика Mercedes, на котором были такие слова: «Себ, выступать вместе с тобой было классно!»