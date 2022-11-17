Машины McLaren получат специальную раскраску в Абу-Даби

На Гран При Абу-Даби машины McLaren получат специальную раскраску, разработанной ливанской художницей Анной Танглс в сотрудничестве с брендом Vuse, официальным партнёром британской команды.

Цветовое оформление машин Ландо Норриса и Даниэля Риккардо выполнено в фирменном линейном стиле художницы с включением цветов команды – оранжевой папайи и голубого. Дизайн раскраски символизирует безграничную силу творчества и вдохновлён путешествием Анны, которая оставила обычную работу, чтобы посвятить свою жизнь созданию произведений искусства.

Луиза Макьюэн, руководитель отдела маркетинга McLaren Racing: «Мы рады снова представить дизайн начинающей художницы на наших гоночных машинах, представляя творчество вместе с Vuse. Анна Танглс создает потрясающие произведения искусства и имеет интересную биографию, которая идеально воплощает дух и ценности нашей кампании Driven by Change».