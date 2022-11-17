Норрис: Мы понимаем, что осталась последняя попытка

Ландо Норрис заверил, что к финальному этапу сезона его состояние нормализовалось, и последствия пищевого отравления, от которого он страдал в Бразилии, уже позади.

В прошлый четверг британский гонщик McLaren пропустил пресс-конференцию FIA по причине нездоровья, но уже в пятницу нашёл в себе силы приступить к тренировкам и потом принял участие во всех сессиях уик-энда. В итоге Ландо сошёл с дистанции во второй половине Гран При Сан-Паулу из-за отказа техники, однако потом признал, что даже испытал облечение, поскольку был далеко не в лучшей форме.

Ландо Норрис: «Не думаю, что люди заметили, как мне было плохо, ведь самым тяжёлым днём был четверг. С каждым днём мне становилось всё лучше, и я старался скрывать своё состояние, но в течение нескольких дней принимал всякие лекарства. В общем, я выжил, так что теперь всё в норме.

Если говорить о настрое перед финалом сезона, то у команды ещё немало сил, мы понимаем, что осталась последняя попытка, и чтобы опередить Alpine в борьбе за 4-е место в Кубке конструкторов, надо многого добиться. Но это возможно лишь при условии, что наша команда покажет высокие результаты, а соперникам это не удастся.

Но после ужасного уик-энда в Бразилии ситуация такая, какая есть, хотя и у Alpine бывали неудачные уик-энды, например, в Сингапуре, где ни одна из их машин не добралась до финиша. Кстати, то, что случилось в Сан-Паулу, стало первым двойным сходом McLaren, наверное, с 2017-го или 2018 года. Жаль, конечно, что на столь поздней стадии сезона у нас возникли такие сложности, но шанс исправить положение дел всё-таки остаётся.

Это непросто, но мы сделаем всё, что в наших силах, и будем надеяться, что в следующем сезоне сможем говорить о результатах в более позитивном ключе. Впрочем, я пока не знаю, какой будет новая машина, хотя понятно, что команда должна добиться улучшений во многих областях. Но на базе в Уокинге идёт неустанная работа, и я верю в McLaren, в то, что в следующем году мы сможем добиться позитивных изменений.

Впрочем, пока я об этом не думаю, потому что полностью сосредоточен на предстоящей гонке, после чего меня ждёт отпуск, и я надеюсь хорошо его провести. А о следующем годе я начну думать в феврале».

Ландо сказал несколько слов и о Даниэле Риккардо, который расстаётся с McLaren после двух не слишком удачных сезонов: «Конечно, нам будет не хватать его весёлого характера. Я знаю, что Оскар Пиастри тоже австралиец, но он гораздо спокойнее, чем Даниэль. Впрочем, думаю, что когда Даниэль только пришёл в Формулу 1, он тоже был спокойнее. Вообще Риккардо – очень опытный профессионал, поэтому, вероятно, когда мы начнём работать с Оскаром, то почувствуем определённую разницу.

Но все гонщики разные, поэтому разница в любом случае будет. С уходом Даниэля мы что-то потеряем, но с приходом Оскара в работе команды появятся какие-то новые позитивные моменты. Так устроена Формула 1. У нас с Даниэлем сложились отличные отношения, поэтому жаль, что он уходит, ведь он оказывал большую помощь и мне, и команде в целом, поэтому, конечно, мы ему очень благодарны».