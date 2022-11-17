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Автоспорт

Штайнер: Риккардо никогда не разговаривал со мной

Штайнер: Риккардо никогда не разговаривал со мной

В четверг в Абу-Даби в Haas объявили состав на 2023 год – напарником Кевина Магнуссена станет Нико Хюлкенберг. Руководитель команды Гюнтер Штайнер рассказал, что готов был рассмотреть кандидатуру Даниэля Риккардо, но австралийский гонщик не проявил интереса к переговорам.

Гюнтер Штайнер: «До того, как в McLaren произошла история, связанная с Оскаром Пиастри, я связывался с менеджерами Риккардо, чтобы узнать о его планах на следующий год, однако дальше этого вопроса дело не пошло. Я не знаю, почему мы не продвинулись дальше – спросите об этом у него.

Даниэль никогда не разговаривал со мной, а после прошлого уик-энда, когда он врезался в Кевина, ему даже не стоит пытаться мне звонить, потому что я не отвечу!

Очевидно, что в этом году у него не всё получается – в противном случае он бы остался в McLaren. Когда мы рассматривали все варианты, то учитывали тот факт, что Даниэль не на пике карьеры. Я не знаю, с чем связано отсутствие результатов, ведь он был хорош и выигрывал гонки за Red Bull, а в этом году у него ничего не получалось.

Вы всегда рискуете, когда приглашаете гонщика в такой форме. Возможно, с Нико мы тоже рискуем – я не знаю».

Источник:www.f1news.ru

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