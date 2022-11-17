В Haas F1 подписали контракт с Нико Хюлкенбергом

В следующем году напарником Кевина Магнуссена станет 35-летний ветеран Формулы 1 Нико Хюлкенберг, участник 181 Гран При, выступавший за Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point и Aston Martin.

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Я очень рад приветствовать возвращение Нико Хюлкенберга в Формулу 1. Он принесёт в команду свой опыт и знания, у Нико почти 200 стартов в Формуле 1, он всегда был быстрым и надёжным гонщиком. Эти качества, в сочетании с опытом Кевина Магнуссена, дают нам очень надежный и опытный состав пилотов, который поможет команде добиваться большего.

Эта цель стала причиной возвращения Нико в Формулу 1 – он разделяет наше видение и может стать ключевым игроком, вместе с остальными членами команды, в развитии успеха, который мы заложили в этом году, вернувшись в борьбу за очки».

Нико Хюлкенберг: «Я очень рад вернуться в Формулу 1, подписав контракт с Haas F1. Впрочем, есть ощущение, что я никогда не покидал Формулу 1. Я рад возможности снова заниматься тем, что я люблю больше всего, и хочу поблагодарить Джина Хааса и Гюнтера Штайнера за доверие. Нам предстоит многое сделать, чтобы на равных бороться с другими командами средней группы. С нетерпением жду возможности вернуться в борьбу».

Хюлькенберг приступит к работе в Haas F1 Team во вторник 22 ноября, участвуя в тестах, которые пройдут в Абу-Даби. Нико будет пилотировать VF-22 этого сезона вместе с резервным пилотом команды Пьетро Фиттипальди.