В восьми командах произойдут замены в первой тренировке

В первой сессии свободных заездов Гран При Абу-Даби сразу в восьми командах произойдут замены основных пилотов на резервных. Только в AlphaTauri и Mercedes запланировано участие основных гонщиков в утренней тренировке.

В Ferrari за руль машины Карлоса Сайнса сядет Роберт Шварцман, в Red Bull Racing Лиам Лоусон заменит на шестьдесят минут Макса Ферстаппена. За руль Alfa Romeo вернётся Роберт Кубица, который отработает тренировку вместо Гуаньюя Чжоу.

Джек Дуэн сядет за руль Alpine Фернандо Алонсо, Пьетро Фиттипалдьди заменит Мика Шумахера в Haas, Логан Сарджент продолжит пилотировать Williams, заменив Николаса Латифи.

Двое гонщиков дебютируют за рулём Формулы 1 в рамках официальной сессии гоночного уик-энда. В Aston Martin Фелипе Другович заменит Лэнса Стролла, а за руль McLaren Ландо Норриса сядет Пато О’Вард.