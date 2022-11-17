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Автоспорт

Вольфф: Банкротство FTX застало нас врасплох

Вольфф: Банкротство FTX застало нас врасплох

На прошлой неделе один из крупнейших спонсоров команды Mercedes, криптовалютная биржа FTX, объявила о банкротстве и перестала платить по счетам. В Абу-Даби руководитель команды Тото Вольфф заявил, что вернуть доверие к этому бизнесу будет непросто, хотя лично он в него верит.

Тото Вольфф: «Ситуация очень неприятная. Мы начали сотрудничество с FTX, поскольку они были одним из самых надежных и солидных, финансово устойчивых партнеров. И вдруг мы видим, как за несколько дней криптовалютная компания может просто исчезнуть.

Банкротство FTX застало нас врасплох. Произошедшее говорит о том, насколько уязвим этот сектор. Пока он никак не регулируется, но такое регулирование должно быть, поскольку сейчас множество клиентов, инвесторов и партнеров, таких как мы, находятся в полном непонимании происходящего».

Источник:www.f1news.ru

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