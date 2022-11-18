Берра: Износ резины в Абу-Даби стал выше

Дистанцию гонки в Абу-Даби можно проехать с одним пит-стопом – прежде эта стратегия была весьма популярной, но в пятницу выяснилось, что в этом году шины изнашиваются быстрее.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «В пятницу трасса заметно прогрессировала, что привело к улучшению времени на круге, когда наступил вечер и температура асфальта снизилась.

Мы заметили большую деградацию всех составов, чем в предыдущие годы, что открывает новые варианты стратегии. Прежде Гран При Абу-Даби почти всегда проходил с одним пит-стопом, а в этом году команды могут выбрать два.

Ограничивающим фактором длины отрезка станет износ передней правой шины, что связано с характеристиками трассы и направлением движения против часовой стрелки. Чтобы справиться с возникшим в пятницу пузырением шин Soft, команды могут решить использовать в гонке сочетание Hard и Medium».