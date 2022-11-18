Боттас: Мы чётко понимаем стоящие перед нами задачи

Перед финалом сезона Валттери Боттас занимает десятое место в личном зачёте чемпионата, оказавшись между Фернандо Алонсо и Себастьяном Феттелем, а в Кубке конструкторов команда Alfa Romeo борется с Aston Martin за шестую строчку, что для неё очень важно.

Финский гонщик считает, что сезон прошёл нормально, хотя на результатах команды сказались проблемы с техникой, но надеется хорошо выступить в Абу-Даби.

Валттери Боттас: «Я считаю, что сезон в целом прошёл неплохо. Думаю, что поскольку наша команда в этом году сделала заметный шаг вперёд, то это очень позитивный момент. Ведь если сравнить результаты с теми, что были в двух предыдущих сезонах, то теперь наши дела идут намного лучше.

Мы заработали немало очков, провели немало хороших гонок, хотя надо признать, что проблемы пока остаются, и прежде всего они связаны с надёжностью машины. Но это только мотивирует нас добиться большего в следующем году.

Всё это настраивает на оптимистичный лад, и я очень надеюсь на уверенное выступление в Абу-Даби, ведь для команды очень важно, она займёт 6-е или 7-е место в Кубке конструкторов. Пока мы опережаем Aston Martin всего на пять очков, но по-своему хорошо, что мы подошли к финалу сезона с чётким пониманием стоящих перед нами задач.

И я, и вообще все в нашей команде уверены, что нам по силам эти задачи выполнить. Думаю, этого заслуживают все, кто трудится на базе в Хинвиле и здесь, на трассе Яс-Марина».