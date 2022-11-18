Формула 1 запускает женскую серию

В 2023-м появится новая женская серия Академия Ф1 для развития и подготовки молодых женщин-гонщиков к переходу в более серьёзные чемпионаты, включая W Series, Формулу 3, Формулу 2 и Формулу 1.

Серия будет состоять из пяти команд, управляемых текущими командами Формулы 2 и Формулы 3, каждая выставит по три шасси Tatuus T421 с 172-сильным турбомотором Autotecnica и шинами Pirelli. На старт выйдут 15 участниц.

Первый сезон будет состоять из семи этапов по три гонки в каждой плюс 15 дней официальных тестов.

Руководить новой серией будет исполнительный директор Formula Motorsport Limited Бруно Мишель. Формула 1 субсидирует стоимость каждой машины в размере 150 000 евро, такую же сумму должны заплатить участники, остальной бюджет покроют команды.

Цель создания Академии Ф1 – предоставить женщинам возможность проводить много времени на гоночных трассах, работая с профессиональными командами и развивая технические, физические и умственные навыки.

Стефано Доменикали, исполнительный директор Формулы 1: «Каждый должен иметь возможность реализовать свою мечту. Мы хотим добиться большего разнообразия в нашем спорте и объявляем о создании Академии Ф1, которая даст молодым женщинам-гонщикам шанс реализовать свои амбиции с помощью комплексной программы, которая поддержит их гоночную карьеру и дает им все необходимое для перехода в Формулу 3 и, надеюсь, в Формулу 2, а затем и в Формулу 1. Чем больше возможностей, тем лучше, и это сделано для того, чтобы предоставить гонщикам еще один путь к успеху».