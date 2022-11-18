Главные итоги заседания Комиссии Формулы 1

18 ноября в Абу-Даби под председательством президента FIA Мохаммеда бен Сулайема прошло заключительное в этом году заседание Комиссии Формулы 1, на котором был принят ряд решений, ориентированных на 2023 год.

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Позиции Формулы 1 сейчас очень сильны, и этот рост популярности и успехов был достигнут благодаря напряжённой работе, которую проводит FIA совместно со Стефано Доменикали и его организацией.

Я бы хотел всем сказать спасибо, в том числе, конечно, и участникам чемпионата, представители которых присутствовали на заседании Комиссии Ф1 – в этом году они устроили для всех прекрасное шоу. Глядя на последние гонки, думаю, можно ожидать, что в 2023-м нас ждёт захватывающий сезон, и наш спорт продолжит прогрессировать во всех областях».

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Это был невероятно интересный сезон, и популярность чемпионата продолжает расти во всём мире. Это было бы невозможно без той неустанной работы, которую проводит Комиссия Ф1 и все команды.

Мы все трудимся сообща, чтобы ради болельщиков постоянно делать наш спорт только лучше, и мне бы хотелось, чтобы сезон 2023 года стал ещё интереснее».

Темы, обсуждавшиеся Комиссией, и ключевые решения

FIA проинформировала Комиссию, что перед 2024 годом будет предпринят детальный анализ Спортивного регламента, чтобы продолжить постоянный процесс его совершенствования. В ходе этой работы будут проводиться консультации с FOM и всеми командами, и все возможные изменения должны получить одобрение к концу апреля 2023-го в соответствии со стандартной процедурой.

Кроме того, перед 2024 годом в FIA проведут общий анализ всех юридических процедур.

Поправки, связанные со сложными погодными условиями

Судя по комментариям гонщиков, с переходом на машины нового поколения видимость в условиях сильного дождя снизилась, что становится определяющим фактором, влияющим на процедуру старта или на необходимость прервать сессию.

В этой связи FIA инициирует исследование, чтобы выяснить, каким образом можно уменьшить шлейф брызг, который образуется позади машин на мокрой трассе.

Исследование будет идти по следующим направлениям:

Предстоит разработать стандартный комплект корпусных деталей, который позволит снизить интенсивность водяного шлейфа, поднимаемого шинами в условиях дождя: речь о применении корпусных деталей (колёсных арок) минимально возможного размера, расположенных над колёсами.

Выяснить, в какой степени на интенсивность водяного шлейфа влияют туннели, расположенные под днищем машины.

Обеспечить, чтобы конструкция колёсных арок была такой, которая не скажется на процедуре замены шин на пит-стопах.

Изучить возможность оборудования машин дополнительными световыми сигналами.

Упомянутые корпусные детали могут устанавливаться на машины только перед гонкой либо в ситуациях, когда из-за экстремальной погоды сессия прерывается красными флагами.

Предварительная версия проекта была представлена Комиссии, и FIA продолжит работу по совершенствованию первичной концепции за счёт предложений, которые будут поступать от команд в 2023 году.

Штрафы за замену силовых установок

Комиссия обсудила предложения по возможной корректировке штрафов, связанных с заменой силовых установок. Все согласны, что действующая ныне система штрафов недостаточно жёсткая, и не препятствует производить замену силовых установок из стратегических соображений, а также создаёт условия для замены большего числа элементов, чем требуется, если штраф превышает определённый уровень.

В конечном итоге это приводит к росту расходов и обесценивает действующие ограничения. Обсуждение этой темы продолжится на уровне Консультационного комитета по силовым установкам.

Термочехлы в 2023-2025 гг.

Цель FIA и FOM в том, чтобы отказаться от использования термочехлов в 2024 году, однако после многочисленных дискуссий и анализа мнений гонщиков Комиссия решила отложить принятие окончательного решения до июля 2023 года, а за оставшееся время собрать дополнительную информацию и провести необходимые тесты.

Применение DRS после старта, рестарта или сейфти-кара

Комиссия одобрила предложение провести анализ такого способа сделать пелотон более плотным, а борьбу на трассе более острой, как разрешение использовать систему DRS на круг раньше после старта гонки или спринта, после периода, когда на трассе находился автомобиль безопасности, или рестарта.

В 2023 году этот способ будет опробован во время всех спринтерских гонок с целью внедрить его на всех этапах чемпионата в 2024-м.

Условия закрытого парка

Обсуждались вопросы упрощения процедуры закрытого парка во время этапов чемпионата, в программу которых включён спринт. В настоящее время в ходе подготовки к спринтерским гонкам персонал FIA работает с повышенной нагрузкой, поскольку растёт число обращений от команд, поступающих между квалификацией и спринтом.

Компенсация ущерба при авариях

Действующая система устранения последствий аварий, произошедших в ходе спринта, будет упрощена. На этапах, в программу которых входит спринт, командам будет выплачиваться дополнительная сумма. Комиссия одобрила предложение начиная с 2023 года увеличить сумму компенсации со $150 тысяч до $300 тысяч.

Технический и Финансовый регламент

Небольшие поправки к Техническому и Спортивному регламенту получили единогласное одобрение. Также Комиссия определилась с более жёсткими требованиями к прочности верхней дуги безопасности, которые вступят в силу в 2024 году.

Все изменения в правила ещё должны получить одобрение на уровне Всемирного совета FIA по автоспорту.