Гран При Абу-Даби: Элементы силовых установок

По ходу сезона команды без штрафных санкций могут использовать три двигателя внутреннего сгорания, три турбины, три мотор-генератора MGU-H, три мотор-генератора MGU-K, две батареи и два блока управляющей электроники.

Установка первого элемента силовой установки из числа превышающих эти ограничения наказывается потерей 10 мест на старте. Установка второго элемента и следующих – потерей пяти мест. Если размер штрафа – более 15 позиций, гонщик стартует с последнего ряда. Если несколько гонщиков получают такие штрафы, стартовая позиция зависит от результата квалификации.

Ограничена и замена выхлопных систем (EX) – их можно использовать только восемь за сезон, последующие замены наказываются аналогичным штрафом.

Утром в пятницу в FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в Абу-Даби.

Элементы силовых установок перед Гран При Абу-Даби

Гонщик Команда Двигатель ICE TC MGUH MGUK ES CE EX 63. Д.Расселл Mercedes Mercedes 4 4 4 4 3 3 4 44. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 4 4 4 4 2 2 4 01. М.Ферстаппен Red Bull RBPT 5 4 4 4 3 3 7 11. С.Перес Red Bull RBPT 5 3 3 3 2 2 7 16. Ш.Леклер Ferrari Ferrari 6 6 5 5 3 4 9 55. К.Сайнс Ferrari Ferrari 6 5 5 6 3 4 8 03. Д.Риккардо McLaren Mercedes 3 3 3 3 2 2 3 04. Л.Норрис McLaren Mercedes 4 4 4 3 3 3 5 14. Ф.Алонсо Alpine Renault 6 5 5 4 4 4 6 31. Э.Окон Alpine Renault 6 4 4 4 4 4 7 10. П.Гасли AlphaTauri RBPT 4 4 4 4 3 3 7 22. Ю.Цунода AlphaTauri RBPT 6 6 6 6 3 3 7 18. Л.Стролл Aston Martin Mercedes 3 3 3 3 2 2 3 05. С.Феттель Aston Martin Mercedes 3 3 3 3 2 2 3 23. А.Элбон Williams Mercedes 3 3 3 3 2 2 3 06. Н.Латифи Williams Mercedes 3 3 3 3 2 2 3 77. В.Боттас Alfa Romeo Ferrari 6 7 7 4 2 3 8 24. Г.Чжоу Alfa Romeo Ferrari 5 4 4 3 2 3 8 20. К.Магнуссен Haas F1 Ferrari 6 5 5 4 2 2 8 47. М.Шумахер Haas F1 Ferrari 5 4 4 4 2 3 8