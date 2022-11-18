Мик Шумахер: Я хочу остаться в Формуле 1

В четверг в Haas официально подтвердили прекращение сотрудничества с Миком Шумахером после окончания сезона. Во время общения с журналистами в Абу-Даби немецкий гонщик рассказал, что уже ищет варианты возвращения в Формулу 1.

Мик Шумахер: «Конечно, я разочарован решением команды, поскольку считал, что хорошо справляюсь с работой. С другой стороны, команда выбрала другой путь, и я должен уважать их решение.

Сейчас я полностью сосредоточен на будущем. Я определенно хочу остаться в Формуле 1, и сейчас у меня появилось время, чтобы изучить все варианты и, надеюсь, выбрать правильный, который принесёт мне светлое будущее. Я хочу понимать, что мне лучше подходит – роль резервного гонщика или участие в других сериях – всё необходимо проанализировать и обсудить. Меня окружают люди, которым я доверяю, и с которыми посоветуюсь. Надеюсь, вскоре я смогу сообщить новости.

По ходу сезона были подъёмы и спады, но важнее, что я находился на восходящем тренде. Я провожу только второй сезон в Формуле 1. Что касается прошлого года, то не знаю, можно ли его считать полноценным сезоном, поскольку он получился очень сложным, и мы всё время были на последних местах.

В этом году мы начали бороться за позиции в середине пелотона, и я чувствую, что добивался максимума в каждой ситуации. Я считаю, что прогрессировал».