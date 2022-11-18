Пьер Гасли: За год команде не удалось снизить вес машины

В прошлом сезоне AlphaTauri добилась лучшего результата в своей истории, закончив сезон на шестом месте в Кубке конструкторов, однако в 2022-м команда занимает только девятую строчку – Пьер Гасли объясняет такой спад в результатах слишком тяжёлой машиной по сравнению с соперниками.

«На протяжении сезона у машины перевес в 12-13 кг, и нам совершенно не удалось сбросить лишний вес, – приводит слова Гасли издание Racefans. – Я даже не помню, сколько раз нам не хватило десятой или двух, чтобы выйти в финал квалификации. Это было раз десять за сезон.

Ехать гонку с таким лишним весом машины – всё равно, что бежать с рюкзаком за спиной. Из-за лишнего веса сильнее перегреваются шины, что приводит к их деградации и снижению скорости. Это как эффект снежного кома. У машины неплохой потенциал, но из-за лишнего веса у нас на протяжении всего сезона были проблемы.

Год получился сложным ещё и потому, что после прошлого сезона у нас были высокие ожидания. Мои надежды на успешное выступление за AlphaTauri ещё никогда не были настолько большими, как в начале этого года. С новым регламентом и бюджетными ограничениями мы не видели препятствий, которые могли помешать нам опередить все команды средней группы.

Но лишний вес стал главной проблемой. Мы и близко не показали тех результатов, которых хотела команда, и к которым стремился я».