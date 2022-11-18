Риккардо не готов считать предстоящую гонку последней

Даниэль Риккардо уже почти ветеран Формулы 1: завершается его 12-й сезон в чемпионате мира, и в 2023 году улыбчивый австралиец на старт уже не выйдет. Возможно, он проведёт следующий сезон в качестве резервного гонщика одной из команд, но это пока не подтверждено.

На пресс-конференции в Абу-Даби его попросили поделиться воспоминаниями о первой из его восьми побед в Формуле 1, датированной 8 июня 2014 года, когда он, выступая за Red Bull Racing, выиграл Гран При Канады.

«Я заметил, что после первой победы Джорджа Расселла его голова стала немного больше! – в своей манере пошутил Даниэль. – А вообще ты всегда должен быть по-настоящему уверен в себе, уверен, что тебе по силам выигрывать гонки, но что это такое, ты осознаёшь, только когда впервые поднимаешься на вершину подиума.

Мы все побеждали в молодёжных категориях и вроде бы знаем, как надо выигрывать гонки, но когда ты выходишь на уровень Формулы 1, скажем так, на главную сцену мирового автоспорта, то пока ты не перейдёшь этот рубеж, не испытаешь это чувство и не докажешь самому себе, что ты действительно можешь – до этого момента ты просто этого не знаешь.

Разумеется, в дни предыдущего уик-энда я наблюдал за Джорджем и вспоминал свою первую победу. Конечно, я знаю, через что он прошёл, и был по-настоящему за него рад, ведь это один из лучших дней в жизни любого гонщика, после которого многое может измениться.

Если же говорить о моих настроениях, то в целом всё в порядке. Скажем так, психологически я не готов считать предстоящую гонку самой последней в моей карьере, хотя нельзя исключать, что она ею станет. Я понимаю, что в будущем мне ничего не гарантировано, поэтому просто постараюсь получить удовольствие и не давать волю эмоциям – предпочитаю не думать, что этот Гран При может стать последним.

Как всё сложится, так и сложится. Я оштрафован и потеряю несколько позиций на старте, но обычно именно в таких случаях я выступаю только лучше. Я вообще просил, чтобы меня лишили пяти позиций, но и три – тоже нормально! (смеётся)

Что будет дальше, пока сказать не могу. Некоторый прогресс достигнут, хотя пока ничего не решено. Посмотрим, что будет, но надеюсь, что в следующем году вы меня так или иначе снова будете видеть».