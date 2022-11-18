Сайнс: В квалификациях бывают преднамеренные аварии

Серхио Пересу пришлось опровергать слухи, что он специально ошибся в квалификации во время майского Гран При Монако. Якобы из-за того, что на том этапе Серхио преднамеренно спровоцировал появление красных флагов, Макс Ферстаппен отказался пропускать напарника вперёд в Сан-Паулу.

В четверг в Абу-Даби гонщик Ferrari Карлос Сайнс рассказал, что ему известны случаи, когда гонщики устраивали преднамеренные аварии в квалификациях, чтобы помешать соперникам, и предложил штрафовать за такие действия.

Карлос Сайнс: «Я не хочу комментировать, было это сделано намерено или нет [в случае с Пересом], но сейчас все гонщики ждут появления нового правила – если чьи-то действия привели к появлению жёлтых или красных флагов, независимо преднамеренно или нет, к гонщику должны быть применены какие-то действия, поскольку он испортил попытку другим.

За такое нужно штрафовать. Если этого не делать, то все начнут пробовать так действовать. За последние несколько лет я видел гораздо больше экспериментов с этим, чем можно было заметить в прессе. Когда мы анализируем подобные инциденты, то сразу понимаем, преднамеренно это было сделано или нет. Мы же не дураки. Я не хочу комментировать что-то конкретное, это уже в прошлом, но если бы был запрет на подобные действия, то никому бы в голову не пришло сделать что-то подобное.

Не могу сказать, что подобные инциденты случаются регулярно, но их уже было достаточно, чтобы задуматься о введении соответствующего правила. Мы несколько раз обсуждали вопрос, но не пришли к каким-либо выводам. Я считаю, что в следующем году такое правило должно появиться.

Если из-за чьих-то действий в квалификации появились жёлтые или красные флаги и остальным пришлось прервать попытку, то за это нужно наказывать потерей трёх или пяти позиций на старте. Кроме того, это подстегнёт гонщиков действовать аккуратнее на круге, оставлять себе запас в полпроцента.

Не знаю, будет ли эта тема обсуждаться на завтрашнем брифинге пилотов. Может, я подниму этот вопрос. Я подумаю».