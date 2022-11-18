Шарль Леклер написал на шлеме имена сотрудников команды

Шарль Леклер продолжает старую традицию и перед гоночным уик-эндом в Абу-Даби представил новый шлем, оформленный особым образом. Его главная отличительная черта – имена сотрудников команды Ferrari, написанные в алфавитном порядке на фоне флага Италии.

Как прокомментировала пресс-служба Скудерии, таким образом гонщик «выражает признательность всем, кто работает в подразделении Gestione Sportiva и в гоночной бригаде на трассе. Спасибо, Шарль!»

Шлем действительно получился впечатляющий, и сообщение о нём в социальных сетях за какие-то считанные минуты набрало десятки тысяч лайков.

О том, что болельщики оценили этот жест Леклера, говорят сотни позитивных отзывов, и общую тональность хорошо отражают вот такие строчки, оставленные одной из итальянских поклонниц его гоночного таланта: «Всё, что ты делаешь для команды и для нас, останется в наших сердцах. Прекрасный шлем, Шарль! Мы всегда с тобой!»