Шесть трасс, на которых в 2023-м пройдёт спринт

Мы писали о том, что в Формуле 1 приняли решение провести в следующем сезоне шесть этапов с субботним спринтом.

В пятницу в Абу-Даби собралась Комиссия Формулы 1, утвердившая список этапов со спринтом, выбрав для этого трассы, где относительно легко обгонять, и где промоутеры готовы заплатить дополнительный взнос.

Итак, спринты пройдут в Азербайджане, Австрии, Бельгии, Бразилии, США (Остине) и Катаре.

Финальная версия календаря ещё должна быть утверждена Всемирным Советом FIA по автоспорту.