Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Шесть трасс, на которых в 2023-м пройдёт спринт

Шесть трасс, на которых в 2023-м пройдёт спринт

Мы писали о том, что в Формуле 1 приняли решение провести в следующем сезоне шесть этапов с субботним спринтом.

В пятницу в Абу-Даби собралась Комиссия Формулы 1, утвердившая список этапов со спринтом, выбрав для этого трассы, где относительно легко обгонять, и где промоутеры готовы заплатить дополнительный взнос.

Итак, спринты пройдут в Азербайджане, Австрии, Бельгии, Бразилии, США (Остине) и Катаре.

Финальная версия календаря ещё должна быть утверждена Всемирным Советом FIA по автоспорту.

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт