Штайнер: Хюлкенберг сядет за руль машины Haas во вторник

В дни гоночного уик-энда в Абу-Даби команда Haas официально подтвердила, что новым напарником Кевина Магнуссена в следующем году станет опытный Нико Хюлкенберг. В эфире Sky Sports Гюнтер Штайнер, руководитель американской команды, рассказал о том, чем было продиктовано такое решение.

Гюнтер Штайнер: «Мы – самая молодая команда Формулы 1, и в последние пару лет, к сожалению, темпы нашего развития несколько снизились, в том числе из-за последствий пандемии. Поэтому надо найти способ, как вернуть Haas на тот уровень, на котором мы были в 2018-м и, возможно, в 2019 году, когда наши результаты были выше, чем в двух последних сезонах.

Мик неплохо справлялся с делом, но нам приходилось всё время его поддерживать, а нам сейчас нужен кто-то, кто бы поддержал нас и помог немного подтянуться. Мы довольно долго выжидали, поскольку ситуация была не вполне понятная, но очень не хотелось, чтобы в следующем году нам пришлось сожалеть о спешно принятом решении.

Ситуация на рынке пилотов складывалась благоприятным для нас образом, хотя ждать пришлось несколько дольше, чем обычно. В итоге мы приняли лучшее решение, которое позволит команде сделать следующий шаг вперёд. В этом году мы уже добились неплохого прогресса, но не смогли достичь стабильности, разброс результатов был слишком большим, а чтобы вновь соперничать с топ-командами, нужно, чтобы работа команды стала более стабильной во всех аспектах.

Хочется верить, что в 2023-м мы сможем решить эту задачу, а также будем надеяться, что соперники не смогут сработать лучше нас. Ведь даже если мы будем прогрессировать, но остальные справятся с делом лучше Haas, мы всё равно окажемся позади. Но пока у нас острожно-оптимистичный настрой, что команде всё-таки удастся сделать этот шаг вперёд.

Долгий сезон подходит к концу, и думаю, что мне пора в отпуск, поэтому уже через несколько дней я вернусь домой, в Штаты, и как раз успею к Дню благодарения. Хочется отдохнуть и набраться энергии, чтобы потом помочь команде двигаться вперёд. В том числе источником этой энергии я считаю открывающиеся перед нами перспективы: надо смотреть только вперёд и готовиться к следующему году.

Но сначала надо завершить текущие дела, ведь после Гран При Абу-Даби мы будет работать на тестах, и Нико Хюлкенберг сможет сесть за руль нашей машины уже во вторник. В воскресенье мы планируем провести подгонку сиденья – в Aston Martin поступили очень великодушно и пошли нам навстречу. Для Нико это идеальная возможность, он сможет познакомиться с нашей машиной и поработать с телеметрией».