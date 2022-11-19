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Автоспорт

Цунода: Заработать очки будет непросто

Цунода: Заработать очки будет непросто

В AlphaTauri всего два очка уступают Haas F1 в Кубке конструкторов, но признают, что бороться за место в десятке будет непросто…

Юки Цунода (15-й): «В первой тренировке баланс оставлял желать лучшего, на трассе было много молодых гонщиков, и хотя 13-е место не назовёшь высоким, всё же результат был выше, чем обычно. В начале второй тренировки баланс улучшился, мне было комфортнее в машине, но скорости по-прежнему не хватало.

Заработать очки в этот уик-энд будет непросто, но впереди ещё одна тренировка – мы сделаем всё, чтобы максимально хорошо подготовиться к квалификации, а темп на длинной серии кругов сегодня был неплохим, так что в гонке мы должны быть более конкурентоспособны».

Пьер Гасли (19-й): «Сегодня было непросто, но мы внесём необходимые изменения, чтобы завтра в квалификации выглядеть лучше.

Первая десятка впечатляет своей скоростью, а мы пока далеки от их темпа. Но всё ещё может случиться, мы будем бороться до конца».

Источник:www.f1news.ru

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