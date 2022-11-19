Ферстаппен: Радует, что мы заняли весь первый ряд

Последнюю квалификацию сезона выиграл Макс Ферстаппен – это уже его седьмое подобное достижение в 2022 году. Серхио Перес, его напарник, показал второй результат, поэтому весь первый стартовый ряд в Абу-Даби займут машины Red Bull Racing.

Макс Ферстаппен (1-й): «Квалификация складывалась не совсем ровно. Всё началось неплохо, но во второй сессии возникли сложности – не знаю почему, но шины не обеспечивали нужного сцепления. Однако в финальной сессии всё нормализовалось, хотя перед первой попыткой пришлось поволноваться, потому что машина неожиданно выключилась, и надо было произвести её полную перезагрузку.

Но когда мы выехали на трассу, то смогли показать хорошие результаты, и это приятно. Также радует, что обе машины нашей команды завтра стартуют из первого ряда. Конечно, мы хотим выиграть гонку, но не менее важно, чтобы Серхио занял 2-е место в чемпионате.

В общем, мы в очень благоприятном положении перед стартом завтрашнего Гран При. Поскольку обе машины нашей команды начинают гонку из первого ряда, мы сможем делать всё, что только захотим».

Серхио Перес (2-й): «Стартовать со второй позиции неплохо, но в финальной сессии мне просто не удалось сделать ещё один решающий шаг вперёд. Особенно первая попытка была недостаточно хорошей, и в итоге нам немного не хватило до поула.

Но всё-таки неплохо, что мы заняли весь первый стартовый ряд, и сегодня Макс мне помог – во время заключительной попытки мы с ним действовали как единая команда. Теперь будем готовиться к воскресенью, ведь это самый важный день уик-энда. Я действительно надеюсь, что завтра нам удастся провести хорошую гонку. Учитывая, что Ferrari выглядит очень уверенно, она обещает быть очень интересной».