Ферстаппен: Трасса в Абу-Даби подходит нашей машине

В первой тренировке Макс Ферстаппен уступил машину молодому Лиаму Лоусону, а во второй возглавил протокол…

Макс Ферстаппен (1-й): «Я очень доволен тем, как прошла тренировка, трасса в Абу-Даби подходит нашей машине. Утром Лиам отлично справился, был быстр и стабилен – на это мы и рассчитывали.

Во второй сессии мы попробовали несколько вариантов настроек, на длинных сериях кругов машина работала очень хорошо – я доволен. Ночью мы подумаем, как завтра выступить ещё лучше, но в этот уик-энд мы должны быть конкурентоспособны в квалификации и гонке».

Серхио Перес (5-й): «Сегодня машина была в порядке, мы провели две интересные тренировки – они получились очень разными. Утром из-за жары было сложнее, но в этот уик-энд важна вторая сессия, когда условия соответствуют тем, что ждут нас в квалификации и гонке.

Мы собрали достаточно информации для подготовки к квалификации, показали отличный темп на длинных сериях, но мне нужно прибавить на быстром круге. Есть несколько моментов, которые нужно проанализировать, чтобы добиться большего. На этой трассе очень важно иметь отличный гоночный темп».



Лиам Лоусон (5-й в первой сессии): «Отличный день! Я впервые сел за руль Red Bull Racing по ходу основной сессии уик-энда Гран При. Перед началом сессии я немного нервничал, но потом сразу почувствовал себя комфортно – машина действительно очень хороша.

Мне удалось проехать большую дистанцию на Hard и на Soft – между ними весьма ощутимая разница. Здорово, что я смог опробовать Soft.

В Мексике я пилотировал AlphaTauri, но трудно сравнивать эти составы шин – в Мехико совершенно другая трасса, расположенная на гораздо большей высоте. Сегодня отличный день, я благодарен команде за эту возможность».