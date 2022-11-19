Формула 2: Субботний спринт выиграл Лиам Лоусон

В Формуле 2 перед финалом сезона сложилась весьма любопытная ситуация: если Фелипе Другович давно обеспечил себе титул, да и Тео Пуршера вряд ли кто-то подвинет со второй строчки личного зачёта, то судьба третьего места пока остаётся открытой.

Сейчас эту строчку занимает Логан Сарджент, однако сразу за ним расположились Джек Дуэн, Джехан Дарувала и Энцо Фиттипальди, и у всех троих равное количество очков – по 126. Если Логану удастся всех их опередить в обеих гонках уик-энда, то он останется третьим в молодёжном чемпионате и гарантировано получит суперлицензию FIA.

Но преимущество американского гонщика перед ближайшими преследователями составляет всего семь очков, и если по каким-то причинам ему не повезёт, и что-то пойдёт не так, то у него могут возникнуть сложности.

В субботнем спринте Сарджент стартовал с пятой позиции, но с шестой гонку начинал Дуэн, который, разумеется, тоже был настроен по-боевому и явно собирался сделать всё, чтобы побороться за третье место личного зачёта. Забегая вперёд, скажем, что решить эту задачу австралиец не смог.

Стартовавший с поула Ричард Ферсхор не собирался отдавать лидерство, но Лиам Лоусон, тоже начинавший гонку из первого ряда, был намерен опередить голландца ещё до 1-го поворота, о чём заявил перед гонкой. Это ему не удалось, Ферсхор сохранил первую позицию, но уже после первого круга гонка была остановлена красными флагами из-за довольно тяжёлой аварии с участием Фиттипальди и Дарувалы, произошедшей в 3-м повороте.

Все машины вернулись на пит-лейн. Оба гонщика самостоятельно покинули разбитые машины, но маршалам и ремонтной бригаде автодрома Яс-Марина предстояло проделать большой объём работы по восстановлению сильно повреждённого ограждения.

На видеоповторе было видно, что в стартовой суете Дарувале и Фиттипальди не удалось избежать контакта, из-за чего их машины потеряли стабильность и на большой скорости вылетели на обочину, где врезались в барьеры с левой стороны трассы.

После старта неизменным сохранился порядок только в первой тройке, а вот далее произошли перестановки: Логан Сарджент потерял четыре позиции, откатившись на 9-ю, Джек Дуэн оказался перед ним на 8-й, а Тео Пуршер поднялся на 6-е место, отыграв два места. Вполне уверенно провёл старт и Другович и после рестарта должен был продолжить гонку на 5-й позиции.

Но перед рестартом дирекция гонки распорядилась переместить машину Сарджента на три позиции вверх, т.е. он поднялся на шестое место, что для американца было довольно важно, потому что он вновь оказался впереди Дуэна.

Когда ограждения восстановили, гонка возобновилась позади автомобиля безопасности. На рестарте Ферсхор сохранил лидерство, его преследовал Лоусон, третьим ехал Амори Кордил. Вскоре Дуэн атаковал Сарджента, но тому удалось удержать позицию.

Аюму Иваса и Фредерик Вести затеяли интересную дуэль за 11-ю позицию, и казалось, что датчанин опередил вчерашнего победителя квалификации, но тот отыгрался, красиво обогнав соперника по внешней траектории. Впрочем, вскоре после этого Вести всё-таки смог опередить Ивасу, а затем японца обогнал и Юри Випс.

К девятому кругу гонки Лиам Лоусон почти вплотную подобрался к лидеру и мог использовать DRS, поэтому вскоре вышел вперёд за счёт более позднего торможения в 6-м повороте. Ричард попытался контратаковать, и шанс вернуть позицию у него был, однако новозеландский резервист Red Bull Racing отбился и начал наращивать отрыв.

Дуэн продолжал прессинговать Логана Сарджента, и американец начал допускать ошибки на торможениях, хотя для него принципиально важно финишировать перед Джеком. Также ему небезразлично, сколько очков наберёт Лоусон, у которого были отличные шансы на победу в спринте, но этому Сарджент никак не мог помешать.

На 17-м круге Другович пошёл в атаку на Денниса Хаугера, и хотя первая попытка опередить норвежца не удалась, действующий чемпион Ф2 не ослабил хватку и довёл дело до конца на обратной прямой за счёт слип-стрима и DRS. Теперь Фелипе ехал уже четвёртым.

За три круга до финиша к Хаугеру подобралась целая группа гонщиков, возглавлял которую Логан Сарджент. Но все они могли использовать DRS, поэтому, несмотря на минимальные интервалы между машинами, перестановок в этой группе не было.

Зато Другович опередил Амори Кордила, хотя тот отчаянно оборонялся, и поднялся на третью позицию, что наверняка порадовало команду Aston Martin F1, с которой он будет сотрудничать в 2023 году, но сядет за руль их машины уже на тестах в Абу-Даби.

Следом Кордила попытался опередить Хаугер, но ошибся на торможении и оказался за пределами трассы, поэтому бельгиец продолжал ехать четвёртым. Впрочем, недолго: на последнем круге Деннис всё-таки его обогнал, но тут гонка финишировала, и все остальные гонщики первой десятки остались при своих позициях.

Лиам Лоусон одержал третью победу в сезоне, заметно улучшив своё положение в личном зачёте серии, в том числе благодаря тому, что Дарувала и Фиттипальди сошли и не набрали очков. Он переместился на 4-ю строчку, опередив Джека Дуэна. Сарджент пока сохраняет третью позицию в чемпионате, но окончательная расстановка сил определится только после воскресной гонки.

Результаты субботнего спринта

Пилот Команда Время/Разница 1. Л.Лоусон Carlin 1’11:53.868 2. Р.Ферсхор Trident +7.943 3. Ф.Другович MP Motorsport +8.803 4. Д.Хаугер Prema +14.937 5. А.Кордил Van Amersfoort Racing +15.449 6. Л.Сарджент Carlin +15.938 7. Д.Дуэн Virtuosi +16.501 8. Р.Ниссани DAMS +17.313 9. Т.Пуршер ART Grand Prix +17.579 10. М.Армстронг Hitech GP +17.968 11. Ф.Вести ART Grand Prix +19.213 12. Ю.Випс Hitech GP +22.031 13. А.Иваса DAMS +24.162 14. К.Новалак MP Motorsport +27.095 15. Х.-М.Корреа ART Grand Prix +33.164 16. З.Мэлони Trident +33.860 17. О.Колдуэлл Campos Racing +34.034 18. Р.Бошунг Campos Racing +36.430 19. М.Сато Virtuosi +58.710 20. Т.Кальдерон Charouz Racing System +1:14.890 – Д.Дарувала Prema сход – Э.Фиттипальди Charouz Racing System сход