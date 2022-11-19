Ландо Норрис: Нужно, чтобы удача была на нашей стороне

В Абу-Даби оба гонщика McLaren вышли в финал квалификации, при этом Ландо Норрис показал 7-й результат, а Даниэль Риккардо – 10-й, но из-за штрафа, полученного ещё в Бразилии, он потеряет на старте три позиции.

Даниэль Риккардо (10-й): «Результаты обнадёживают, похоже, что весь уик-энд мы способны на неплохой темп. По ходу каждой сессии я чувствовал, что машина позволяет бороться за места в первой десятке – будем надеяться, что завтра это поможет хорошо провести гонку.

Что касается тактики, то мы пока не определились. Сколько будет пит-стопов, один или два – кто знает? Посмотрим, но мы постараемся применить творческий подход.

Слишком много раз в этом году я выбывал из борьбы уже в первой части квалификации, поэтому я рад, что сегодня мне удалось пройти в финал. Было бы здорово, если бы мне удалось отыграть ещё пару десятых, и я даже знаю, где это можно было сделать: в целом я проехал нормальный круг, но мне показалось, что я потерял какое-то время в шикане на втором секторе.

В любом случае я очень рад, что в последней квалификации сезона я был вместе с командой и продержался весь этот час».

Ландо Норрис (7-й): «Вряд ли бы мы могли претендовать на более высокую позицию, ведь мы опередили всех, кроме трёх топ-команд. В общем, мы неплохо поработали, к тому же Даниэль вновь прошёл в финальную сессию.

В целом наше положение достаточно благоприятное, хотя не могу сказать, что я очень доволен машиной – я не вполне в ней уверен и не мог атаковать на пределе. Что немного расстраивает, ведь мне кажется, что если бы машина это позволяла, я бы мог провести квалификацию немного лучше. Но как получилось, так и получилось.

Седьмая позиция в последней квалификации по-своему символична, потому что в следующем году я постараюсь поменять свой номер на «7», ведь Кими Райкконен завершил карьеру. (смеётся) Конечно, жаль, что мне не удалось опередить одну из машин Mercedes, но в финале они смогли прибавить больше, чем я, хотя мы проиграли им не так уж много – по-моему, я уступил Джорджу Расселлу пару десятых. Впрочем, не факт, что я бы смог их отыграть, так что я готов принять и седьмой результат.

Конечно, мне бы хотелось опередить Джорджа в завтрашней гонке, но даже если это и удастся, то долго мне впереди него не продержаться. Хотя, конечно, чтобы наша команда заняла 4-е место в Кубке конструкторов, нужно, чтобы произошло какое-то чудо. Нам нужно отыграть 19 очков, а это невозможно, если мы финишируем в районе 7-го и 8-го места – в общем, нужно, чтобы удача была на нашей стороне».