Маттиа Бинотто: Спекуляции ни на чём не основаны

Маттиа Бинотто на субботней пресс-конференции FIA в Абу-Даби постарался развеять слухи о его предстоящем смещении с поста руководителя команды Ferrari – разговоры на эту тему ходят давно, но, разумеется, они стали намного громче после недавней публикации в Gazzetta dello Sport.

Маттиа Бинотто: «Ferrari – самая любимая команда, и Себастьян Феттель как-то сказал, что поскольку все болеют за Ferrari, то это всегда означает, что будет и страстная любовь, и критика. Так было в прошлом, сейчас это повторяется, и в будущем тоже ничего не изменится.

Когда я узнал об этих слухах, то поговорил с Джоном Элканном, президентом Ferrari, и мы решили: чтобы положить конец всем спекуляциям, лучше всего выпустить официальное заявление. Все эти спекуляции ни на чём не основаны. Сейчас важнее всего, чтобы команда не отвлекалась от работы, а какие-то слухи будут всегда».

Но когда Бинотто задали задали прямой вопрос, есть ли уверенность, что в 2023 году он останется во главе команды, он ответил несколько уклончиво: «Это не мне решать, но я спокоен, потому что всегда в открытом и конструктивном ключе обсуждаю с моим вышестоящим руководством как ближайшие задачи, так и планы на долгосрочную перспективу.

Более того, если анализировать этот сезон, то надо признать, что были успехи и неудачи, и сработали мы не лучшим образом. Но думаю, что главная цель достигнута: в первый год, когда вступил в силу новый технический регламент, мы всё-таки были конкурентоспособны. Никто не ожидал, что в начале чемпионата Ferrari поедет так быстро, если вспомнить, как складывались предыдущие сезоны.

Команда остаётся сплочённой, мы показали, что способны на многое. Есть области, в которых проявились наши слабости, где нам надо подтянуться, но мы с этим разберёмся и постараемся всё исправить. На базе в Маранелло идёт работа по подготовке к 2023 году, но и этот сезон был ярким, если вспомнить, сколько поул-позиций мы завоевали и какие скорости показывали в квалификации.

Гоночный темп был не столь хорошим, мы понимаем, что его надо повышать, в том числе и потому, что нашим стратегам проще определяться с тактикой, если они уверены, что машина быстра.

В общем, я спокоен и вместе с командой в полной мере сосредоточен на всех тех задачах, которые перед нами стоят сейчас».