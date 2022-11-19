Окон: Последняя пятница получилась удачной

Гонщики Alpine продемонстрировали хорошую скорость во второй пятничной тренировке в Абу-Даби…

Эстебан Окон (7-й): «Всегда приятно выступать в Абу-Даби в лучах прожекторов, последняя пятница сезона для нас получилась удачной. Мы собрали информацию о работе шин Soft и Medium, смогли добиться прогресса между сессиями. Всё прошло хорошо, но это лишь пятница. Важно хорошо выступить в квалификации, ведь обгонять в Абу-Даби непросто».

Фернандо Алонсо (8-й): «Сегодня у меня было меньше времени на подготовку, чем обычно – Джек Дуэн сел за руль моей машины в первой сессии. Тем не менее, во второй мы без проблем отработали намеченную программу.

Баланс ещё нужно улучшить, чтобы максимально атаковать в квалификации. С каждым днём моя карьера в Alpine подходит к концу, я наслаждаюсь каждым моментом вместе с командой».