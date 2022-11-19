Сарджент: Я чувствую себя гораздо увереннее за рулём

Логан Сарджент на четвёртом этапе подряд принял участие в первой сессии свободных заездов, заменив в Абу-Даби Николаса Латифи. В Williams довольны машиной и тем, как прошла подготовка к квалификации.

Алекс Элбон (16-й): «По моим ощущениям в этот уик-энд у нас более конкурентоспособная машина, чем в нескольких предыдущих гонках. Машина эффективна на трассах с такой температурой – мы всегда лучше выступали при искусственном освещении, чем днём. Скорость на длинной серии кругов тоже неплохая – в целом, хорошая пятница».

Николас Латифи (20-й): «Я пропустил первую тренировку и вернулся на трассу во второй сессии, которая получилась вполне стандартной. Сцепление с трассой оказалось гораздо выше, чем ожидалось, но я могу ещё прибавить. Надеюсь, завтра мы сделаем шаг вперёд, и я прибавлю».

Логан Сарджент (15-й): «Я рад провести четвёртую и заключительную в сезоне первую тренировку за Williams. Сейчас я чувствую себя гораздо комфортнее и увереннее по сравнению с первым кругом в Остине.

Огромное спасибо всем в команде за оказанную мне поддержку. Я с нетерпением жду возвращения за руль FW44 на тестах через несколько дней. Теперь всё моё внимание на двух оставшихся гонках в Формуле 2 – нужно завершить сезон высоким результатом».