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Автоспорт

Шварцман: Приятно завершить сессию с седьмым временем

Шварцман: Приятно завершить сессию с седьмым временем

Роберт Шварцман отработал первую тренировку в Абу-Даби за рулём Ferrari, сменив Карлоса Сайнса. Молодой гонщик проехал 24 круга и показал седьмое время.

Подводя итоги пятницы, основные гонщики Скудерии отметили высокую скорость соперников, но добавили, что у машины есть потенциал прибавить.

Шарль Леклер (3-й): «В целом, тренировки прошли нормально. У нас возникли проблемы со скоростью из-за деградации резины, но это было ожидаемо. Квалификационный темп оказался чуть лучше, но, судя по всему, соперники на шаг впереди. В субботней тренировке постараемся добиться дальнейшего прогресса и максимально выложиться в финальной квалификации сезона».

Карлос Сайнс (6-й): «У меня получилась напряжённая вторая тренировка после пропуска первой сессии. Важно было наверстать потерянное время и как можно быстрее обрести ритм. У меня неплохие ощущения от трассы, но я знаю, что у нас есть потенциал прибавить завтра. Я с нетерпением жду финальную квалификацию сезона».

Роберт Шварцман (7-й в первой сессии): «Тренировка прошла хорошо, и я доволен достигнутым прогрессом. Приятно завершить сессию с седьмым временем – мне было комфортно в машине, и мы без проблем выполнили намеченную программу. В самом начале мы тестировали новые элементы, которые помогут дальнейшему развитию, и команда осталась довольна собранной информацией.

Я с нетерпением жду возвращения за руль во вторник на весь день тестов. Я рассчитываю добиться дальнейшего прогресса и получить дополнительный опыт за рулём машины этого поколения. Спасибо Ferrari за отличную возможность».

Источник:www.f1news.ru

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