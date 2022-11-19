В Pirelli считают оптимальной стратегию двух пит-стопов

Оценив ресурс и износ шин по ходу уик-энда, самой быстрой в Pirelli считают стратегию двух пит-стопов в завтрашней гонке.

Более высокая деградация шин по сравнению с прошлым годом поставила под сомнение результаты компьютерной симуляции перед гонкой. По прогнозам, стратегия двух пит-стопов, при средней потере в 22 секунды на каждую смену шин, в гонке окажется на 4-5 секунд быстрее одного пит-стопа.

Два лучших по мнению шинников варианта – старт на Medium, переход на Hard между 16 и 22 кругом, и финальный отрезок на Medium или Hard. Использование Soft на последнем отрезке менее вероятно, поскольку эти шины вряд ли будут так же эффективны, как другие составы. Выбор команд зависит от оставшихся в запасе шин у каждого гонщика.

Желающие попробовать стратегию одного пит-стопа могут стартовать на Medium, а потом перейти на Hard. Ключевую роль сыграет умение контролировать износ шин, определяющий длину первого отрезка.

Другие варианты стратегии с одним пит-стопом включают переход с Soft на Hard или с Hard на Soft в надежде на автомобиль безопасности, выезд которого может серьёзно повлиять на результат гонки.