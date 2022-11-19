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Автоспорт

В Red Bull и Alpine нарушили комендантский час

В Red Bull и Alpine нарушили комендантский час

В ночь на субботу в Абу-Даби две команды, Red Bull и Alpine, нарушили правило комендантского часа.

Сотрудники, в чьи обязанности входит работа с машинами, находились на автодроме в 12,5 часовой период, начавшийся в 23:00 18 ноября, т.е. за 15 часов 30 минут до старта третьей тренировки, и закончившийся за три часа до неё, т.е. в 11:30 19 ноября.

Для обеих команд это первое из двух индивидуальных исключений, предусмотренных на сезон 2022 года, поэтому штрафных санкций не последует.

Источник:www.f1news.ru

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