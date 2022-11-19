Валттери Боттас: Мы протестировали всё, что планировали

В Абу-Даби Роберт Кубица вернулся за руль Формулы 1, отработав первую тренировку в Alfa Romeo вместо Гуаньюя Чжоу. Во второй части свободных заездов китайский гонщик показал тринадцатое время. Его напарник Валттери Боттас закончил дневную сессию с десятым результатом.

Валттери Боттас (10-й): «Хорошее начало уик-энда – день прошёл без каких-либо проблем, поэтому мы проехали много кругов и протестировали всё, что планировали. Баланс машины с самого начала был хорошим, поэтому мы не вносили серьёзных корректив, сосредоточившись на тонких настройках, особенно во второй сессии, которая прошла в тех же условиях, в которых завтра состоится квалификация.

Обе тренировки я закончил в первой десятке – многообещающее начало. Мы довольно сильно выглядели в нескольких предыдущих гонках – это хороший знак. Надеюсь, мы сохраним набранный темп».

Гуаньюй Чжоу (13-й): «Я вполне доволен прошедшим днём. Во второй тренировке я впервые пилотировал C42 на этой трассе, и с самого начала машина хорошо управлялась, поэтому мне не пришлось тратить много кругов, чтобы найти ритм.

Мне было довольно комфортно на быстрой серии. Мы поработали и на длинной дистанции, чтобы выявить слабые стороны. Я уверен в нашем квалификационном темпе, и не вижу причин, которые могут помешать выжать из машины максимум и занять высокие места на старте.

Новинки, которые мы представили несколько гонок назад, сделали машину лучше, поэтому я с нетерпением жду завтрашний день».

Роберт Кубица (14-й в первой сессии): «Всегда приятно возвращаться за руль. Я доволен своим выступлением, особенно если учесть тот факт, что в предыдущий раз пилотировал C42 в Венгрии.

На прошлой неделе я пилотировал машину класса LMP2, и мне каждый раз требуется время, чтобы привыкнуть к другой технике, но на удивление всё прошло хорошо, особенно на шинах Hard. В конце первой сессии у меня оставалось время на один быстрый круг, который оказалось проехать достаточно сложно.

Я был доволен машиной, и мы быстро поняли, что нужно улучшить. День получился продуктивным и придал команде уверенность на оставшиеся сессии уик-энда».