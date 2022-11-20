40 минут до старта: Комментарий Фернандо Алонсо

В Абу-Даби Фернандо Алонсо проводит последнюю гонку в составе Alpine и нацелен на максимальный результат.

Фернандо Алонсо: «Я немного взволнован, ведь мне предстоит провести последнюю гонку в составе Alpine. Постараюсь хорошо выступить и помочь занять четвёртое место в Кубке конструкторов – команда заслуживает такой результат.

Сегодня будет не так захватывающе, как вчера, поскольку все усилия будут направлены на то, чтобы доехать до финиша. Нам с напарником не разрешено атаковать друг друга, поэтому гонка будет немного скучной.

Постараюсь удержаться за Себастьяном – возможно, мы с ним немного повеселимся. Но, как я сказал, главное добраться до финиша. Надеюсь, у нас с Себастьяном это получится».