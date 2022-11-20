Боттас: Результат не отражает возможности машины

Неудачно провели квалификацию в Абу-Даби гонщики Alfa Romeo – Гуаньюй Чжоу показал только 15-е время, а его напарник Валттери Боттас вовсе не вышел из первой части. В команде объяснили такие результаты трафиком и нехваткой темпа.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Перед квалификацией наша форма была лучше, поэтому мы разочарованы тем, что не вышли в финал. У нас возникли проблемы с прогревом шин перед быстрым кругом – в результате не хватило темпа в ситуации, когда отрывы в середине пелотона минимальные.

Не время отчаиваться – завтра предстоит длинная гонка, а мы уже неоднократно показывали, что по воскресеньям можем наверстать упущенное. Завтра будем максимально выкладываться до последнего поворота последнего круга, чтобы добиться поставленной цели».

Гуаньюй Чжоу (15-й): «Я чувствую, что выжал из машины всё, что мог и хорошо провёл квалификацию. К сожалению, не хватило темпа, чтобы занять более высокие позиции на старте.

Пятница прошла достаточно хорошо, тогда как сегодня всё оказалось сложнее. Проблемы начались ещё в третьей тренировке. В какой-то момент казалось, что к нам вернулась скорость, но я не думаю, что её хватило бы для выхода в финал.

Мы рассчитывали на большее. Поскольку в первой части борьба в средней группе была очень плотная, я надеюсь, что в гонке мы сможем побороться за результаты, ради достижения которых напряжённо работали».

Валттери Боттас (18-й): «Перед квалификацией мы знали, что у нас хороший темп, поэтому я считаю, что сегодняшний результат не отражает возможности машины. Квалификация получилась странной – я не смог прогреть шины на круге выезда из боксов, из-за чего первый сектор был испорчен.

Перед второй попыткой я оказался в сильном трафике на круге выезда из боксов – мне пришлось практически остановиться, что испортило мою попытку. Такой результат огорчает, но теперь нужно как можно лучше подготовиться к завтрашней гонке».