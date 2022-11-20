Ферстаппен: Повторить такой успех будет трудно!

Макс Ферстаппен уверенно выиграл финальный Гран При 2022 года, установив очередной рекорд по числу побед за сезон. После финиша он с удовольствием крутил пончики на старт-финишной прямой автодрома Яс-Марина, причём к нему присоедились Шарль Леклер и Серхио Перес, поднявшиеся на подиум.

Макс Ферстаппен (1-й): «Хорошая была гонка! Очень важно было правильно расходовать ресурс резины, и думаю, что мы очень аккуратно работали с шинами состава Medium, а когда перешли на комплект Hard, его вообще пришлось беречь с первого до последнего круга второго отрезка.

Невероятно приятно снова выиграть на этой трассе, а 15 побед за сезон – это вообще невероятное достижение! Я получил огромное удовольствие, работая с нашей командой, и хотя я понимаю, что повторить такой успех очень трудно, это будет отлично мотивировать всех так же хорошо выступать в следующем году!»

Серхио Перес (3-й): «Борьба была очень острая, но в итоге я всё-таки доволен, потому что полностью выложился, как выкладывался по ходу всего сезона, и в следующем году мы вернёмся, став ещё сильнее.

В 2022-м было немало счастливых моментов, отличных поединков на трассе, но на моих результатах сказывалось то, что у меня были сложности в работе с шинами на дистанции гонки. Надеюсь, что к следующему сезону мы сможем со всем разобраться, и это позволит выступать более уверенно».