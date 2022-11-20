Фредерик Вассёр: Alfa Romeo провела успешный сезон

Alfa Romeo заняла шестое место в Кубке конструкторов по итогам сезона 2022 года – это повторение лучшего результат команды из Хинвила с 2012 года. У Alfa Romeo столько же очков, сколько у соперников из Aston Martin, но благодаря более высокому личному результату гонщика (Валттери Боттас 5-й в Имоле) они оказались выше в чемпионате.

В Абу-Даби лучшим результатом Alfa Romeo стало двенадцатое место Гуаньюя Чжоу. Его напарник Валттери Боттас финишировал пятнадцатым.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Сегодняшний вечер подвёл итоги невероятной работы всех в команде – на трассе и в Хинвиле. Шестое место в Кубке конструкторов превосходит наши ожидания и цели, поставленные в начале года, поэтому мы можем назвать сезон успешным. Я горжусь нашими достижениями, которые стали ещё одной отправной точкой для дальнейшего развития.

В сегодняшней гонке для нас первостепенное значение имели результаты чемпионата. Мы знали, что стартуем позади и будет сложно заработать очки, но мы работали как единая команда и принимали стратегические решения, принимая во внимание борьбу за шестое место.

После схода Хэмилтона на последних кругах напряжение оказалось несколько выше, чем мы надеялись! Однако команда добилась результата, который так важен для нас».

Гуаньюй Чжоу (12-й): «Я горжусь командой – не только сегодняшним выступлением, но и всем сезоном. Мы максимально выложились в гонке, и несмотря на то, что не заработали очки, добились цели – шестого места в Кубке конструкторов.

Нам пришлось пожертвовать моей стратегией, чтобы продержаться на последних кругах – думаю, у нас получилось. Мы максимально выложились – я постоянно боролся на трассе и провёл свой лучший обгон в сезоне. Команда заслужила результат после такого длинного года.

Я провёл потрясающий дебютный сезон, хорошо его начав, и успешно закончив. Конечно, не всё сложилось так, как мы хотели – возникали проблемы с надёжностью, но я настроен позитивно и думаю, что мы устраним их зимой и лучше начнём следующий год.

В целом, мне понравился первый сезон в Формуле 1 – я благодарен за поддержку команде, напарнику Валттери, всем болельщикам и с нетерпением жду следующий год».

Валттери Боттас (15-й): «Я очень рад за команду – мы добились важного результата, который многое значит для всех нас. Борьба за шестое место была максимально плотной, но у нас всё получилось, и я всеми горжусь.

Сегодня для нас имела значение только борьба в чемпионате, поэтому на гонку мы выбрали оборонительную стратегию, чтобы замедлить соперников, когда оказывались впереди них. План сработал, но на финальном круге пришлось понервничать – когда я ждал по радио, чтобы услышать, получилось у нас или нет, я испытал дежа-вю. Хорошо, что на этот раз новости оказались более приятные, чем в прошлом году.

Я горжусь командой, которая проделала длинный путь с момента зимних тестов. Мы заработали много очков в начале сезона – эти результаты имели значение в конце года. У нас отличный командный дух, и мы можем гордиться проделанной работой, которая поможет прогрессировать в следующем году. Мы на многое рассчитываем».