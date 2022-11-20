Хэмилтон: Мы не ожидали, что проиграем так много

В Гран При Абу-Даби гонщики Mercedes стартуют из третьего ряда. Льюис Хэмилтон всего на несколько тысячных опередил напарника, Джорджа Расселла, но при этом расстраивается, что они слишком много проиграли обладателю поула.

Льюис Хэмилтон (5-й): «Завоевать победный дубль в Бразилии, разумеется, помогли особенности той трассы, и перед Абу-Даби мы понимали, что здесь нам придётся непросто, но всё-таки не ожидали, что уступим времени поула целых три десятых. Поэтому итоги квалификации нас несколько удивили, ведь мы так много проиграли Red Bull – именно за счёт дефицита скорости на прямых.

В любом случае, я полностью выложился и теперь буду готовиться к завтрашней гонке. К сожалению, на этой трассе вновь проявляется вертикальная раскачка машины, и конечно, мы довольно много теряем на прямых. Кроме того, весь год у нас проблемы с тормозами, тормозные диски прогреваются по-разному, из-за чего на торможениях машину тянет в сторону.

Например, я начинаю входить в левый поворот, а машину явно тянет вправо, и это далеко не идеальная ситуация…»

Джордж Расселл (6-й): «После победы в Бразилии у меня неплохое настроение, но всё это быстро останется в прошлом, потому что надо смотреть вперёд и готовиться к следующей гонке. И сейчас я думаю, что надо всё проанализировать и понять, что мы могли сделать лучше в сегодняшней квалификации, а о тех славных моментах, что я пережил неделю назад, почти не вспоминаю.

Здесь мы для того, чтобы вновь бороться на трассе, и, конечно, в этот уик-энд я бы хотел повторить успех, для чего постараюсь как можно лучше стартовать. Хотя, конечно, претендовать на победу будет сложно, ведь Макс Ферстаппен и Red Bull очень быстры, поэтому остаётся только надеяться, что впереди нас произойдут какие-то инциденты».